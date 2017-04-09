楊鎮演憨厚傻氣男 情敵一出現假車禍卻成真
伊林娛樂小帥哥楊鎮在三立、、東森八點華劇《只為你停留》中飾演憨厚的水電工學徒阿柱，他劇中命運坎坷，與嫩妻吳季璇相隔兩地，幾乎天天受丈母娘楊潔玫討錢騷擾，沒好日子過，處境讓觀眾心疼。結果他劇中近來出現大情敵邵翔，對方加入的第一場戲是楊鎮險被車撞，結果他竟然真的被擦撞到，幸好沒有受傷！
楊鎮拍戲時超投入，是有名的拼命三郎，這場戲是安排因為有心事而失魂落魄的他緩步往前，沒注意到朝他駛近的摩托車，眼看就要撞上，邵翔趕緊拉他一把，結果這唱場戲演出太真實，楊鎮真的被摩托車擦撞到，他為免大家擔心，特地解釋說只有稍微擦到，因為時間及角度不好抓，車子卻必須從他跟邵翔中間穿過，拍攝時，他心跳超快的，好險有被大家努力保護，「感覺上像在玩信任遊戲，只是是相當危險的一種」。
外型陽光帥氣的楊鎮，這次詮釋憨厚角色，必須把自己弄得很傻，他說，一開始花了很多心思揣摩憨厚和傻如何表現，「阿柱本來就是傻的，但傻其實有很多面向，我心裡的阿柱，很真，很直率，這是我想表現出來的」。觀眾也常比較他與「大仔」李沛旭誰比較憨厚傻氣，楊鎮說，李沛旭不管戲裡戲外，都是他和阿柱這角色的偶像，拍戲現場經常瀰漫他兩的傻笑聲，連一起對戲的小薰也總說：「你們兩個一搭一唱，神情好有趣喔！」
楊鎮苦笑說，其實他已經連續好幾檔戲都情路坎坷了，從沒順暢過。他說自己不是個輕易結婚的人，婚前就會盡可能把問題想過一遍，希望盡量圓滿，絕不會允許自己碰到楊潔玫這種勢力眼的丈母娘，他笑說：「不然下半生怎過啊！」
(中時)
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