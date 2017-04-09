富邦勝兄弟止9連敗 林益全獲MVP
處於9連敗低潮富邦悍將，今天（9日）在新莊棒球場交手中信兄弟，兩隊分別排出陳明軒和林煜清先發，但都撐不滿4局就退場，富邦靠著胡金龍在4局下的二壘安打送回致勝2分，終場富邦以6比5勝出，終止9連敗，林益全單場3安3打點獲選單場MVP。
富邦力拚止敗，此戰面對兄弟先發林煜清，首局就展開攻勢，于孟雄敲出安打後靠2次暴投站上三壘，林益全隨後擊出內野安打，富邦先馳得點。2局下首名打者陳凱倫掃出三壘安打後，林琨笙靠失誤上壘，高孝儀適時安打多添1分，林益全又在滿壘時補上帶有2分打點的安打，富邦4比0領先。
然而富邦先發陳明軒3局起出狀況，保送鄭達鴻後，被張志豪掃出右外野2分全壘打（本季第5轟），4局上再被許基宏轟出中外野2分炮（本季首轟），兄弟4比4扳平戰局，陳明軒則是只投3.1局失4分退場，送出5K。
林煜清投到4局下時再遇危機，先被于孟雄敲二壘安打，又對林哲瑄投出觸身球保送，兄弟換投邱品睿，再被胡金龍掃出清壘二壘安打，富邦6比4要回領先。
8局上富邦推出左投賴鴻誠登板，但接連被敲出2支安打，之後讓許基宏擊出滾地球失分，兄弟追到1分差，也迫使富邦提前壓出終結者力猛，驚險守住一、二壘有人的局面，第9局再成功關門，幫球隊守下勝利。
(中時電子報)
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