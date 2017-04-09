學者預測十九大常委名單 習、李外 李源潮第3

中共研究雜誌社研究員吳仁傑9日預測中共十九大安排的常委名單，過去占據政治局的團派勢力將會退出，習派（指由習近平提拔或曾與習近平共事者）上來。他研判十九大後中央7位政治局常委排名依序為習近平（續任中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席）、李克強（續任國務院總理）、李源潮（任全國人大委員長）、汪洋（任全國政協主席）、胡春華（任中央書記處常務書記）、栗戰書（任中紀委書記）及孫政才（任國務院常務副總理）。

政大國際關係研究中心9日舉辦中共十九大政治菁英甄補國際研討會，吳仁傑在會中就中共十九大的人事安排分析。

除黨和國家領導人的中央政治局常委之外，吳仁傑也評估新進政治局委員人選，將有天津市委書記李鴻忠、新疆區委書記陳全國可能性較大，連任的委員楊晶、楊潔箎、郭聲琨、王勇、王晨、周強、沈躍躍及房峰輝等人。

他分析十九大的人事安排，習近平權力穩固並獲核心地位，有助其安排領導人事，但基本仍是梯次調升，未發現明顯破格提拔或越級調升情況。至於領導幹部潛存違紀者，為較平穩過渡也會利用換屆時機順勢調整或處置，則是十九屆中央高層人事的變數。

而外界傳言是否會放寬「七上八下」（指67歲以下可續任，68歲以上需退休）的年齡限制，吳仁傑指出，放寬明顯弊多於利，因此放寬的可能性不高。

(旺報)