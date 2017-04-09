敘利亞要和平 美聯國大使：阿塞德下台
美國駐聯合國大使海利接受訪談表示，敘利亞政權轉變為川普政府敘國政策優先重點之一。只要總統阿塞德在位，敘利亞就沒有和平。
海利（Nikki Haley）接受美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）訪問談到，美國優先重點為擊潰伊斯蘭國（IS）、將伊朗勢力逐出敘利亞，及敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）下台。
海利說：「只要阿塞德還在位，就不會有任何政治解決方案選項。」
她說：「你看他的行動，看現下情勢，與阿塞德要能成立和平穩定的政府，將很困難。」
美國6日以59枚戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞空軍基地，報復阿塞德部隊以化武攻擊平民之前，海利的言論迥然不同，但她並沒有說美國改變了政策。（譯者：中央社羅苑韶）1060409
(中央社)
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