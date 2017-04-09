洪秀柱：「姓黃的」說不放棄一中要告我 笑死！

國民黨主席洪秀柱與時代力量立委黃國昌槓上了！黃國昌因洪秀柱指控其沒反對核災食品進口揚言要告洪秀柱，兩人屢次隔空放話，洪秀柱今天晚間在八百壯士的餐會上再批黃國昌，洪說，時代力量「姓黃的」要告我，還說答應他幾個條件就不告，「有個條件我聽到笑死，說不能講一中，一個立法院立委有沒有唸過憲法？你修憲啊，獨立建國啊，有沒有這膽？」

洪秀柱說，台獨修憲到底可行不可行？為了安全起見，萬一戰爭，建議黃先去當兵吧，一個閃兵的人，不服兵役，口口聲聲製造紛擾，扭曲歷史事實，還說要把黨產全部放棄捐給國家，「開玩笑，政府已經把我們黨產全部沒收，已經水深火熱了。」

洪秀柱說，中華民國憲法就是一中憲法，中華民國人就是中國人，為什麼不敢講？憲法增修條文也寫道「為因應國家統一之需要」，代表未來兩岸是朝向統一的路走，只是沒有時間表，她對於黃國昌的說法實在匪夷所思。

(中時)