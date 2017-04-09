兄弟前左投艾迪頓 韓職初登板就取勝

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中信兄弟前左投艾迪頓，在韓職初登板就拿下勝投。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟前左投艾迪頓，轉戰韓職樂天巨人，首戰對上LG雙子，主投5.1局，僅被擊出1支安打失掉1分，終場樂天巨人以7比1擊敗LG雙子雙子，艾迪頓韓職初登板就拿下好彩頭。

艾迪頓去年在中職出賽7場，拿下3勝1負，自責分率4.30，今年開季繼續效力中信，上月26日對上統一，主投5局失掉4分吞下敗投，隨後確定被樂天巨人挖角轉往韓職發展。

此役韓職初登板面對LG雙子，雖然最快球速不到140公里，但靠著精準的變化球，僅讓對方擊出1支安打，5.1局投球，用了96顆球，投出6次三振，4次保送失掉1分，加上隊友4到7局屢屢展開攻勢添下分數，終場以7比1勝出，順利拿下勝投。

(中時電子報)