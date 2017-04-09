接地氣 洪秀柱主張中常委地方主委直選

尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天表示，大家都說國民黨要接地氣，要讓基層黨員有主導發揮的空間，她主張未來從黨代表、地方主委到中常委，開放各種黨職直選。

洪秀柱上午在參選記者會上宣示未來4年的改革工程，希望透過公共事務的參與發掘人才，洪秀柱主張，未來從黨代表、地方主委到中央委員、中央常務委員，開放各種黨職直選，讓黨員能夠更直接的參與。

洪秀柱晚間出席「捍衛八百壯士，同心挺柱大會」前受訪指出，大家不都說國民黨要接地氣，要讓基層有主導發揮的空間，如果都由基層黨員表示意願，選出來的人可能跟基層更貼近，就跟黨主席選舉一樣，由黨員直選。

洪秀柱說，地方黨部主委直選的問題比較複雜，未來進場有甚麼資格，退場有甚麼狀況，要有一個很好的配套措施。就像連鎖店有訓練計畫、經營方式，大家要一起來，如果沒辦法做到，就請退出。1060409

(中央社)