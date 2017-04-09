11死35傷 埃及再傳教會炸彈攻擊
（20:30更新）據今日俄羅斯網（RT）報導，埃及官方更新爆炸死傷人數，已增加為11死35傷。
據路透社（Reuters）報導，繼今日早上埃及首都開羅北部發生炸彈攻擊後，方才又再傳出第二大城-亞歷山大港（Alexandria），同樣也是科普特教會（Coptic Orthodox Cathedral）遭到攻擊。根據當地電視台的消息，埃及衛生部長已出面證實，此次炸彈攻擊造成六人死亡、約21人輕重傷。目前尚無任何團體出面承認此次攻擊，埃及官方也將進一步調查，今日兩個爆炸事件是否有所關聯。
所謂科普特（Copts），意為「埃及的基督教徒」，是在公元1世紀時信奉基督教的古埃及人的後裔，約佔總人口的10-15%，是埃及最大的少數族群。雖然埃及多數居民信奉伊斯蘭教，但科普特人屬於東正教分支- 亞歷山大科普特正教會的信徒。該宗派主要根基於埃及和衣索比亞兩地，擁有自己的教宗、於儀式中使用特殊的「科普特語」，教會總部設於開羅與亞歷山大港兩地。現任教宗（或稱牧首）是第118任、於2012年被選出的塞奧佐羅斯二世（Pope Tawadros II of Alexandria）。
近年來科普特人多次遭到埃及國內的伊斯蘭基本教義派和激進團體攻擊，而國內的政爭，更讓不同於多數人信仰的他們感到尷尬。如今又接連於一日之內發生兩次爆炸事件，恐怕埃及國內的族群與宗教爭端，將再掀波瀾。
(中時電子報)
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