郭書瑤3800公尺發生高原反應 劇組備氧氣筒待命

郭書瑤準備氧氣筒待命。（京騰娛樂）

《狼殿下》於海拔近3800公尺高的香格里拉開機。（京騰娛樂）

《狼殿下》於海拔近3800公尺高的香格里拉開機。（京騰娛樂）

陳玉珊監製的《狼殿下》於海拔近3800公尺高的香格里拉開機。（京騰娛樂）

由電影《我的少女時代》億萬導演陳玉珊監製的電視劇王的系列二部曲《狼殿下》，8日於海拔近3800公尺高的香格里拉普達措國家公園舉行開機儀式，男女主角由王大陸、李沁挑大樑，林佑威及近日因HBO影集《通靈少女》而聲勢大漲的郭書瑤（瑤瑤），也在演員名單之列。郭書瑤抵達前兩天有高原反應，一直頭暈、心跳快速，劇組特別為她準備氧氣瓶待命，戲才剛開機她已先瘦了兩公斤。

瑤瑤出發前就擔心會有高山症，因此特地查了高山症資料，除了不敢多作運動也吃了舒緩高山症的健康食品，還特地提早幾天到香格里拉適應環境，也順便為戲作禮儀、騎馬訓練。她抵達後的頭兩天都有高原反應，覺得頭暈心跳快速，工作人員不敢大意，隨時準備氧氣瓶讓她舒緩，幸好氧氣瓶沒有派上用場，開機這天已經適應良好。

《狼殿下》是由陳玉珊所帶領的京騰娛樂團隊與出品方新麗傳媒、上海耀客合作，繼《蘭陵王》後，推出「王的系列」的第二部曲。在近幾年大陸影視IP改編作品熱度持續的情況下，《狼殿下》選擇用原創概念帶給觀眾全新的故事。故事講述女主角與生長於狼群中的少年狼仔相識，錯別八年後再遇，於離棄、背叛以及仇恨的複雜情感中尋覓真心的古裝愛情傳奇劇。其中，王大陸飾演的男主角，在狼性與人性抉擇間的掙扎是劇集一大看點，也是考驗他對角色駕馭能力的一大挑戰。不過他因忙於實境節目錄影，還要再過兩天才會像劇組報到。

(中時)