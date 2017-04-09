學者張五岳：中共十九大後對台有新作為
學者指出，中共對台關係方面最慢在今年秋天舉行的第十九屆全國代表大會（簡稱十九大）的工作報告，就會對台灣新政府定性與定調，十九大後對台政策則會有新作為。
淡江大學大陸研究所副教授張五岳9日在政大國關中心舉辦的「中共十九大政治菁英甄補國際研討會」中，就中共十九大與台海兩岸互動關係指出，當前影響兩岸互動關係主要面向，一為外在國際政經體系的重大變遷制約，尤以中美關係是影響全球及兩岸最關鍵因素；二為兩岸關係的政治互信基礎；三為兩岸各自雙方內在因素的制約，即民族主義的大陸與民主多元的台灣。
他說，當前兩岸雙方領導階層欠缺良好溝通與互信，面對未來如何建立有效溝通管道與途徑，都攸關兩岸的談判協商與官方互動交流是否得以恢復，更是當前兩岸關係極需思索的當務之急。
張五岳指出，北京對台灣新政府至今既未定性更未定調，但最慢在中共十九大的《政治報告》，就會對台灣的新政府正式定性與定調，今年秋天十九大召開之後，對台政策將可能有新作為。
他說，中共對內面對十九大後新的政治報告路線，與高層人事大幅更迭，對外面對美國總統川普上台後新的磨合乃至2017年中美經濟博奕與在亞太地區軍力的競合，加上2018台灣將舉行地方九合一選舉，2020年台灣總統立委大選，2021第一個建黨百年，到2022年中共二十大習近平是否交棒，面對北京領導人的短中長期可能對台戰略布局，台灣政治領袖與各界必須思索與面對的課題。
(旺報)
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