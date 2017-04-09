電音派對散場狀況多 警方耐心服務到家

員警幫民眾接電發車。（楊明峰翻攝）

員警幫民眾發車後合照。（楊明峰翻攝）

樂托邦國際音樂季8日在桃園埔心牧場舉行，歷經一夜電音狂歡，有民眾回家時才發現大燈沒關車子發不動，因此到牧場對面的楊梅警分局幼獅派出所求助，員警除忙著疏導離去車輛，更抽空以警車幫民眾接電，讓民眾得以發車返家。

另外，還有民眾買票後搞丟辨識手環被請離場，事後到派出所哭哭啼啼向員警求助指，隨身物品藏在牧場樹下無法拿回家，所長只好撥空陪他回場內取回物品。人民保母真是服務到家了。

(中時)