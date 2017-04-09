雲檢拍賣重機、賓士車，玩家躍躍欲試

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雲林地檢署拍賣YAMAHA1000cc重機YZF-R1，吸引玩家討論。（張朝欣翻攝）

雲林地檢署去年破獲大型應召站，查扣1000cc重機、新型賓士休旅車等3輛汽機車，將於11日進行拍賣，由於重機與賓士車極具吸引力，9日吸引不少民眾在「雲檢挖寶網」討論，躍躍欲試準備競買。

雲林地檢署為鼓勵民眾踴躍購買法拍物品，在臉書成立「雲檢挖寶網」，今天公布將拍賣YAMAHA1000cc重機YZF-R1、賓士GLC250 4MATIC、TOYOTA PREVIA共3輛汽機車。

其中YZF-R1重機為2014年份，二手市價約4、50萬元，車輛維護情況良好，里程數約1萬4000公里，引起重機愛好者注意。賓士GLC250 4MATIC是去年甫推出的新款休旅車，新車市價246萬元，里程數僅1228公里，猶如新車，是此次的拍賣重點。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，欲參加拍賣競買者，請攜帶身分證於11日上午10點到場，現場出價最高者經公開呼叫3次後，仍無人出更高價者為拍定人；但若出價未達拍賣底價者，得不予拍定。

民眾在「雲檢挖寶網」留言討論「又有好東西可以買了」、「重機要趕快出手」。重機玩家說，YAMAHA重機為舊款，價格夠低才值得買；汽車玩家表示，賓士休旅車的車況看起來相當不錯，可以考慮去挖寶。

(中時)