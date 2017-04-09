雲林家扶募助學金 蘭花業者捐千盆蝴蝶蘭相助
台南將軍區的1對退休夫婦為了幫助雲林家扶籌募助學金，捐贈1000盆袖珍型蝴蝶蘭，9日家扶展開蝴蝶蘭認捐活動，有民眾捐助1000元買了1盆蘭花，希望拋磚引玉，請大家一起來買蘭花幫助弱勢學子。
雲林家扶的辦公室今天宛如蝴蝶蘭花房，萬紫千紅美不勝收，蘭花形狀有的像一串鞭炮，有的如豆子般袖珍，經過家扶志工悉心整理，全部等待民眾來做愛心認捐帶回家。
雲林家扶督導林珊宇表示，這批蝴蝶蘭是台南將軍區1對退休夫婦種植捐贈的，2人還教導家扶志工如何控制蘭花的水分與養分，讓花蕊綻放更持久。希望藉由認捐蘭花籌募助學金，幫助雲林經濟弱勢學子努力向學。
1名阿伯看到家扶中心擺了這麼多蘭花，而且珍品不少，挑了自己喜愛的一整串雪白蝴蝶蘭，大方把1000元投入捐款箱，阿伯表示喜歡就好，買了美麗的蘭花心情愉快，又可做公益幫助家扶孩子，一舉兩得。
雲林家扶指出，為了扶助大專與高中職孩子，每學期必須籌募約500萬元，期盼這千盆蝴蝶蘭的認捐能夠順利，讓募集下學期助學金有1個好的開始，帶給家扶孩子希望與動力。
(中時)
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