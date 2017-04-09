越南籍女子逃家 見警心虛逆向騎車被逮

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37歲越南籍阮姓女子嫁到新北市，因丈夫家暴而逃家到斗六市，9日阮女騎腳踏車行經斗六市區，見1名員警騎機車巡邏，一時心虛想逃離而逆向行駛，反而引起員警注意被逮。

警方調查，阮姓女子有身分證，不是逃逸外勞，2年前離開新北市夫家，丈夫報警後阮女被列為失蹤人口，目前警方已通知其先生尋獲阮女，但阮女並不想回到丈夫身邊。

(中時)