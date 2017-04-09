李永得出席客家鄉親大會 談桐花美學

東京崇正公會懇親大會今天在東京舉行，行政院客家委員會主任委員李永得、駐日代表謝長廷等出席致詞。李永得談到桐花與櫻花之不同，說明桐花展現的是生活的美學。

東京崇正公會第51屆會員懇親大會今天在東京帝國大飯店舉行，來自日本各地、東南亞等的客家鄉親等約有300人參與，場面熱絡。

會中有台北東山高中管弦樂團、越谷太鼓社的表演，聲樂家簡文秀高唱幾首鄧雨賢所寫的歌曲，還與與會人士高唱一曲「客家本色」。

謝長廷致詞時說，這幾天東京櫻花盛開，會長劉得寬真是神算，選在此時辦大會。他說，出席人士包括東南亞泰國、印尼各地的代表，台灣現在正在推動新南向政策，他覺得可交給客家會去辦。

謝長廷接受採訪時表示，客家鄉親很團結，他很感謝客家鄉親多年來在文化交流上的努力，是很好的一個典範，這場盛會也讓大家看到客家鄉親生命力堅強的一面。

李永得在致詞時談到以前謝長廷擔任行政院長時曾出一道考題給當時身為客委會主委的他，那就是「櫻花與桐花有何不同」。

他說，櫻花凋落時，花瓣一片片飄落，展現生命裡的淒美跟悲壯的美學。而桐花是生長在比較貧瘠的土地上，開花時是樹葉和花朵一起並開，花朵掉落時是一朵一朵掉下，飄落時呈螺旋旋轉狀，優雅地飄落地，展現生活的美學。

兼任世界客屬總會理事長的新竹縣長邱鏡淳率團出席這場大會，他期許客家文化持續傳承，讓客家子驕傲說出客家語、唱客家歌。

邱鏡淳說，新竹縣桐花祭將於22日展開，邀請日本遊客和所有的鄉親到新竹賞桐花，深入客家在台灣的源流軌跡，品味因風、雨而生的道地名產。

桃園市政府客家事務局局長蔣絜安代表桃園市長鄭文燦首度率「海外客家業務觀摩考察團」前來參與這場東京崇正公會第51屆懇親大會。

蔣絜安致詞時表示，桃園有83萬客家人，平均年齡38歲，是個年輕有活力，也是全國客家人口最多的城市，不但致力推廣語言傳承及近山、濱海及都會等客庄聚落特色，同時也推動桃園浪漫臺三線計畫。

她表示，希望藉由更密切的海內外交流，加強連結桃園與世界客家的情誼，並藉此提升桃園客家及台灣的能見度。

這次桃園市府特遴選優秀客家藝文團體「油彤子」及「新屋民俗藝陣團」隨行演出，博得滿堂彩。1060409

(中央社)