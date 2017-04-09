詹啟賢說「台南」最讓國民黨傷心 綠委：怎不檢討盡派李全教這種人

國民黨主席參選人詹啟賢。（中時資料照／顏謙隆攝）

國民黨主席參選人詹啟賢昨（8）日回故鄉台南拉票，演說時表示，在台灣所有縣市當中，台南最讓國民黨傷心，連立委一席也沒有。對此，民進黨立委林俊憲則在臉書反酸，怎不檢討，國民黨在台南盡是派李全教這種人？認為詹這句話是「倒果為因」。

國民黨主席選戰剩最後一個多月，詹啟賢昨前往台南進行拜票行程。《自由時報》報導，詹啟賢演說時，談到過去在台南，不管是縣市政府還是議會，國民黨皆獨領風騒，且也為當地付出不少；而如今，不但執政喪失，議會也沒辦法主導，就連中央也沒有立法委員，讓他不禁直言，「整個台灣，最讓人傷心的就是台南！」

不過，話鋒一轉，詹啟賢也強調，自己若當選黨主席後，一定會改變現狀，「不管如何黨中央一定要給台南至少一席不分區立委。」要好好地來為台南服務和發聲。

針對詹啟賢稱台南最讓藍營傷心的言論，民進黨立委林俊憲今則在臉書發文，直批詹，「怎麼不自己檢討檢討，國民黨在台南盡是派李全教這種人？」認為其根本倒果為因，並反問，「要不然你要台南人支持李全教喔？」

(中時電子報)