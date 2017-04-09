過世奶奶透過乩身要她「愛自己」　星卉自閉4年復出《甘味》

星卉復出演《甘味人生》。（三立）

星卉復出演《甘味人生》。（三立）

星卉復出演《甘味人生》。（三立）

藝人星卉4年前因為跌倒受傷，加上把她一手帶大的最親愛的奶奶過世，她將自己封閉在家，甚至外界斷絕聯絡，一度走不出喪親之痛的她，陷入長期低潮期，還曾用狂購物証明自己存在價值，後來透過神明溝通指示，知道奶奶要她好好愛自己，她也頓時豁然開朗，決定重新振作展開新人生，最近正式復出加入三立《甘味人生》。因為暌違螢光幕4年顯得有些陌生，就連台語都講得生疏，她要自己兩個星期就必須上軌道。

星卉表示，奶奶過世前曾戴著氧氣罩向她說話，不過聲音微弱，她完全聽不清楚內容，在她心中始終是個解不開的結，前幾個星期，她到一間朋友推薦靈驗的媽祖廟問事情，希望透過宗教方式能問出奶奶臨終前對她的交代。當時乩身寫下一個很大的「愛」字，旁邊寫了小小的「自己」，接著反問星卉是否這輩子沒愛過自己，她點了點頭，然後，廟公告訴她，奶奶要她她多愛自己一點，更希望她能夠放下牽絆、敞開心胸，日子才會越來越好。她一聽完就大哭了：「這些話給了我當頭棒喝，我仔細想想這幾年我到底在幹麻，我告訴奶奶，我會聽她的話好好照顧自己。」

自此，星卉重新振作揮別過去，並告訴自己：「我要重出江湖，現在我要調整自己的心態，告訴自己未來一切都很好，給大家更多正向力量。」不久就接到三立戲劇邀約，她覺得這就是緣份到了，便一口答應演出。她演出「芙蓉」一角，一現身依舊美麗亮眼，身材姣好，網友也大讚「凍齡系美女，保持得太好了。」

回到劇組拍戲，雖然很多演員都是以前一起打拚的好夥伴，但星卉坦言，因為太久沒接觸人群，稍微有點人群恐懼症，開拍前一天，她緊張到只睡一個小時，加上4年沒演戲更沒講台語，覺得很生疏，「我還開王宇婕玩笑說以前她台語講得很差，現在比我還流利」。現場許多昔日老戰友也紛紛鼓勵她、很開心她再回來，不過，她因為太久沒演戲，現場不斷背台詞、看劇本，沒時間跟老友們續舊，但她希望自己兩個星期就要上軌道，回到以前最佳狀態。

(中時)