埃及亞力山卓教堂前爆炸 至少6死66傷

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埃及國營媒體報導，大城亞力山卓（Alexandria）一座基督教教堂前面今天發生爆炸，至少造成6人喪生和66人受傷。稍早埃及另有一座教堂才發生大爆炸，已知至少25死71傷。

美聯社報導，埃及衛生部證實，亞力山卓市爆炸案的傷亡人數已增至6死66傷。

兩起爆炸案都還沒有人宣稱犯案。但據路透社報導，亞力山卓的爆炸案是自殺炸彈客發動攻擊。

埃及尼羅河三角洲城市坦塔（Tanta）一座科普特基督教教堂稍早發生爆炸時，教徒正聚集作棕枝主日禮拜，因此場面悽慘，至少造成25人喪命和71人受傷。

坦塔市位在首都開羅北方約90公里。以色列「國土報」（Haaretz）引述美聯社報導，這次攻擊是埃及少數基督徒又一次遭到打擊，他們占全國人口約10%，一再成為伊斯蘭極端分子的攻擊目標。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）預定幾周後訪問埃及。教宗譴責這次爆炸攻擊，呼籲恐怖分子與軍火商停止再製造悲劇。1060409

(中央社)