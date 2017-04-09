年金改革 洪秀柱：國民黨不該提版本
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民進黨政府進行年金改革，完全執政、完全負責，國民黨不該拿版本，國民黨該想的是如果未來順利執政，要如何翻轉不公不義的做法。
洪秀柱晚間出席「捍衛八百壯士，同心挺柱大會」，現場眾「星」雲集，包括夏瀛洲、陳鎮湘、楊天嘯、吳達澎、苗永慶上將出席，還有23名中將、50名少將和校級等軍官出席。
洪秀柱表示，不反對年金改革，但今天政府做這個事情前，污名化軍公教警消，製造社會的對立和仇恨，進行任何改革時，請先向這些朋友道歉。
洪秀柱說，政府逼國民黨要拿出版本，她反問台下國民黨該拿還是不該拿？她表示，國民黨不該拿版本，因為完全執政、完全負責，執政黨要拿出版本給大家檢驗，不可以和稀泥。
洪秀柱說，她也告訴黨團，不是沒有研究這個問題，但為什麼要國民黨先提版本，「民進黨先設一個局，讓我們掉下去，為他們背書」，「我們期期以為不可」，但這不代表國民黨心中沒有想法、做法。
洪秀柱說，可以預見，民進黨在立法院強行通過的可行性很高，到時候版本出來，國民黨要想的是將來如果能夠順利執政時，如何翻轉這些不公不義的做法。1060409
(中央社)
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