林懷民車禍後坐輪椅現身 重新學走路
雲門舞集創辦人林懷民因骨折，休息近4個月後今天首度現身。他坐著輪椅出席「稻禾」公開排演，笑說，「最近開始重新學習走路，原來古人說，人生七十才開始，這句話是真的」。
林懷民去年底車禍受傷造成骨折，當時醫生囑咐他要好好休息，林懷民在休養近4個月後，今天他坐著輪椅、首度在雲門劇場現身，出席「稻禾」的公開排演。
林懷民坐著輪椅緩緩滑到舞台中央，向觀眾說抱歉，由於車禍造成右腿嚴重粉碎性骨折，已經100多天無法行動了，只得坐在輪椅上跟大家打招呼，林懷民說，「最近開始重新學習走路，原來古人說，人生七十才開始，這句話是真的」。
「稻禾」是林懷民為雲門40週年編創的舞作，至今已走過全世界24個城市。透過舞作中於池上稻田投影，林懷民笑著說，現在全世界許多觀眾都知道台灣有一個池上這麼美麗的地方，可能比看過金城武在那邊騎腳踏車的人還多。
排練中，林懷民不斷強調舞者的腳要扎根，身體要從土地中扎出力量。訓練過程裡，他用各種方法引導舞者完成他的高標準要求，更不斷提醒舞者要勇敢，他說觀眾買票到劇場要看勇敢的人，而不是對自己身體沒有信心的人，引起觀眾席喝采聲與鼓掌。
現場觀眾也實際看到舞者們的身體與動作，如何在林懷民一次又一次要求下所發生的變化，目睹一支舞作如何透過不斷磨練，逐漸在舞台上成形的過程。
完成今天的公開排練後，雲門舞者下週將赴澳門演出「稻禾」，並於5月繼續前往西班亞馬德里等4城演出，10月起前往大陸北京上海等5城演出。接著將於11月起於台北國家戲劇院舉行林懷民新作「關於島嶼」的世界首演。1060409
(中央社)
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