邀艾瑪史東當舞伴 高中生收到超暖回覆
美國1名高中生翻拍音樂愛情電影「樂來越愛你」橋段，希望邀請女主角艾瑪史東出席他的畢業舞會，這段神複製影片在網路引爆話題，艾瑪史東也親自回覆他，親民舉動超暖心！
英國「獨立報」（Independent）報導，亞利桑那州高中生雅各‧史塔登麥爾（Jacob Staudenmaier）還原「樂」片開場橋段，在影片中邀請新科奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）出席舞會。
艾瑪史東也以最親切的方式親自回絕對方，史塔登麥爾告訴「早安美國」（Good Morning America）節目，她已經直接與他連繫。
他朗讀艾瑪史東的回覆：「雅各，謝謝你製作出我迄今收過最棒的邀請函。我無法形容自己有多麼榮幸，並且笑著看完整段精心設計的影片。我在倫敦工作，但我希望你能有個美好的舞會時光，我非常感謝你想到我。」
艾瑪史東還說：「謝謝你。P.S. 我在你眼睛周圍確實看見雷恩葛斯林的神韻！愛你的艾瑪。」
在影片中，史塔登麥爾將開場曲改編成逗趣歌詞，還開玩笑說自己撞臉「樂來越愛你」（La La Land）男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）。（譯者：中央社劉文瑜）1060409
(中央社)
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