濃霧影響班機 學生貼文罵金門腦殘

一名疑為金門大學的學生因濃霧延誤航班，在網路上發表情緒性言論，並詆毀金門人「腦殘」，民眾看了嘩然；金大坦承言論缺乏邏輯且不理性，如確定是金大生，要向鄉親和航空公司致歉。

昨天下午起霧鎖金門，多架班機起降受到影響。一名疑為金大學生今天上午在匿名社群Dcard貼文大表不滿，指「比搭歐洲線飛機還久」，還說由這件事看出「金門人多腦殘…」，文中滿是情緒性話語與不雅文字。

不少網友和民眾看到這篇貼文直呼「太離譜了」，不相信是出自金大學生之口；有人回擊「領著金門的福利，幹譙金門人」，也有人說「一顆xxx把整鍋搞砸了」。

金大主任秘書呂鑫下午在社群平台以「國立金門大學秘書室」名義貼文表示，對這名疑似金大學生有關大霧延誤航班，缺乏邏輯而且不理性的情緒性發言，著實對金門鄉親的情感造成傷害；如果確實是金大學生所發，學校必須向金門鄉親及航空公司致歉。

呂立鑫表示，身為教育單位，金門大學有責任更有義務教導每一名學生懂得愛與尊重，知道惜福與感恩，而非稍遇不順即上網謾罵。

不過，呂立鑫坦言，儘管要從Dcard這個號稱全台最大的匿名社群找出發文者有困難，儘管有情緒偏差的孩子可能只是少數，但金大仍將秉持教育良知，透過校內的輔導系統及導師系統，引導有情緒困擾的學生將生活中不滿情緒，以理性的模式抒發。

呂立鑫受訪時表示，得知這篇貼文後，與學務長等校方人士討論因應對策，決定請老師下週利用導師時間對學生加強輔導，提醒學生如遇不順而抒發情緒時，必須要承擔責任；而且要思考，不要凡事怪罪他人。

由於要從匿名平台找出發文者的確有困難，呂立鑫表示，這名學生顯然情緒上有問題，學校盡可能透過正式管道找到這名學生，也希望他能主動出面，接受學校的導正。1060409

(中央社)