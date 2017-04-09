競豔彰化！全中運開幕1000座位開放免費索票

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競豔彰化！全中運將在22日彰化縣立體育館開幕，現場免費開放1000席座位，歡迎索票，聖火已開跑向全國傳遞。（吳敏菁攝）

競豔彰化！年全國中等學校運動會即22日起在彰化正式登場，開幕典禮在彰化縣立體育館揭幕，以高科技特效，結合舞蹈及音樂，引領感受彰化歷史人文風情和彰化縣發展願景、希望與榮光，兼具感性、文化、科技且絢麗，現場1000席座位開放免費索票。

今年全中運在彰化，彰縣府精心策畫精彩活動，迎接來自全國1萬多名選手、教練並邀請縣民一起來感受運動會熱情，一起來加油！

縣長魏明谷表示，22日下午4點30分熱鬧開場，依序分為「序幕表演 」、「開幕表演」、「開幕典禮」等。「序幕表演 」安排名揚國際的夜光雙龍、大同啦啦舞、金牌武術教練與小將的一連串套路展演，以及彰化縣立青年管弦樂團超炫演出。

開幕表演包含「綠能智慧‧福臨半線」、「源繫八堡‧二水圳情」、「鹿港采風‧喜鬧慶典」、「大地返璞‧永續護園」、「樂活城市‧體艷風情」以及「花現彰化‧蝶舞迎賓」，由彰化縣各級學校學生聯合演出，透過科技及舞台手法，絢麗呈現劇場效果。

來自彰化本土台語歌王陳雷和音樂甜心卓文萱客串演出；帶來「競艷熱舞」組曲。即日起在彰化縣立體育場體育保健科、員林演藝廳服務台和彰化縣立圖書館服務台開放索票，歡迎全國民眾看賽事遊彰化，詳情可上106年全中運官網。

(中時)