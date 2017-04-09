漁船機械故障 台南海域漂流
今日上午11時12分海洋巡防總局台南海巡隊接獲通報，一艘漁船於七股外9.8浬因輪軸斷裂失去動力請求救援，海巡隊立即派遣巡防艇趕往馳援。
該隊即透過衛星電話與張姓船長取得聯繫，確認目前人船均安並告知巡防艇派遣情形。海巡隊巡防艇於12時48分抵達現場後，因該船位處船舶往來之航道且海象漸趨惡劣，為確保人船安全隨即協助將其拖帶返回安平漁港，於15時55分安全進入泊靠。
張姓船長表示，附近海域往來船舶眾多，引擎故障無法實施避碰行為，非常危險，感謝海巡人員的辛勞，適時即刻援助。
今日西南湧浪增強，海巡人員呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，我海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。
(中時)
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