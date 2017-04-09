全國14南管館閣 鹿港龍山寺接力整弦會奏

我要評比

「鹿港慶端陽全國南管孟府郎君春祭整絃會奏」9日在龍山寺登場，絃歌不輟，古韻繞樑。（吳敏菁攝）

南管盛事「鹿港慶端陽全國南管孟府郎君春祭整絃會奏」9日在龍山寺登場，在復刻版儀式與場景中循古禮祭祀南管樂神孟府郎君。下午全國14館閣接力整弦會奏，千年雅樂在古寺藻井下迴盪，餘音繞樑讓遊客沉醉，為鹿港慶端陽系列活動揭開了古典的序幕。

彰化縣文化局與鹿港聚英社搭設復古場景，策劃全國南管孟府郎君春祭整弦會奏活動。昨天一早依循古禮虔誠祭祀南管祖師爺孟府郎君。

下午一連串南管整弦會奏，全國重要南管鹿港聚英社、鹿港雅正齋、鹿港遏雲齋、永樂絃管、合和藝苑、清雅樂府、中瀛南樂社、臺北藝術大學、中華絃管、和鳴南樂社、華聲南樂團、閩南樂府、集斌社、右昌南樂社等齊聚一堂接力演出，優美曲目競演不重複，既古典婉約又熱鬧緊湊。

縣長魏明谷也預約邀請，聽罷這鹿港慶端陽系列活動的美麗序曲，別忘了端午節作伙來體驗鹿港特有的美食、人文、傳統工藝、傳統表演藝術，一起感受文化古都的風華。

(中時)