戴資穎奪冠謝球迷 球拍都丟上看台啦！

戴資穎在馬來西亞頂級賽封后。（badminton photo提供）

馬來西亞觀眾把戴資穎當成自家人來挺，氣氛熱烈。（badminton photo提供）

世界球后戴資穎第2次在馬來西亞羽賽奪冠，地主球迷幾乎把她當成自家人來支持，看台上「戴資穎」、「戴資穎」的加油聲不斷。也讓小戴9日逆轉擊敗瑪琳封后之後，直接把球拍丟上了看台，當作感謝觀眾的小禮物。

「其實就真的只是想答謝大家，替我加油，」小戴賽後表示，「很開心能在馬來西亞拿冠軍，從第一天開始打，觀眾就很支持我，到今天也是一樣。」

戴資穎（右）獲勝後與馬琳握手。（badminton photo提供）

戴資穎自認前幾天表現沒有很理想，冠軍戰一開始發揮得不錯，但後來自己失誤被對手追過。雖然首局她努力追分，打到丟士，但是瑪琳的攻擊速度實在太快了，讓她只能拚2、3局討回來。

「其實到第3局的時候，雙方的拍數已經比較少，我也希望自己不要再有那些奇怪失誤，」小戴苦笑說，失誤還是有發生，她也很懊惱，「後面其實我真的想說，還是繼續跑吧，我好像也只能透過跑動的方式去讓她失誤。」就這樣，在大馬球迷的支持下，小戴跑出了她在超羽系列賽的4連冠。

(中時電子報)