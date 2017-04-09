習川會未談台灣是好事？郁慕明批綠營心態僥倖、自卑
「習川會」落幕，美方會後公布訊息未提到一中政策和台灣議題。府方回應表示，對於習川會整體而言，美中關係平順發展，「台美零意外，這是我們所樂見」。對此，新黨主席郁慕明表示這種心態既是僥倖，更是自卑。
郁慕明在臉書表示，習川會落幕，綠營最主要的反應是「台灣沒有被拿出來談」，所以「台灣過關了」，這種心理，既是僥倖，更是自卑。相對前不久才為了川普接聽蔡英文電話大肆慶賀，又為了川普挑戰「一中」自鳴得意，郁慕明說「如今竟落到『只要不談台灣，就是好事』的阿Q心態？」
郁慕明說這種前後矛盾，充分反映出大陸的「戰略」和台灣的「戰術」，層次已是天壤之別。習川會不談台灣，因為「台灣」根本不夠格作為中美兩國的「戰略」問題。兩國領導人見面，只確認一中原則，訂出四個對話機制，其它細節交給底下人談。郁慕明直言，台灣問題不放在檯面上，而是檯面下，綠營根本不應該得意。
郁慕明指出，站在綠營的角度，明明應該希望美國多談台灣，就像之前川普挑戰一中，獨派一陣雀躍一樣。但如今竟退為「不談台灣」就是好事，足見綠營對美國也沒有信心，更別提台海生變，是否能靠美國來救台灣。
郁慕明表示，一旦美國真不管了，台灣問題就回歸到兩岸自己解決，獨派更是不知所措。悲哀的也正在於此，他們喊台獨喊了半天，根本對台灣前途沒有戰略規劃，有的只是能拖一天是一天的「戰術」，因此可預見的將來，蔡政府勢必又要「求美國介入」了！
(中時電子報)
文章來源：郁慕明臉書
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