習川會未談台灣是好事？郁慕明批綠營心態僥倖、自卑

大陸國家主席習近平7日在美國佛羅里達州海湖莊園與美國總統川普舉行中美元首第二場正式會晤。(新華社)

「習川會」落幕，美方會後公布訊息未提到一中政策和台灣議題。府方回應表示，對於習川會整體而言，美中關係平順發展，「台美零意外，這是我們所樂見」。對此，新黨主席郁慕明表示這種心態既是僥倖，更是自卑。

郁慕明在臉書表示，習川會落幕，綠營最主要的反應是「台灣沒有被拿出來談」，所以「台灣過關了」，這種心理，既是僥倖，更是自卑。相對前不久才為了川普接聽蔡英文電話大肆慶賀，又為了川普挑戰「一中」自鳴得意，郁慕明說「如今竟落到『只要不談台灣，就是好事』的阿Q心態？」

郁慕明說這種前後矛盾，充分反映出大陸的「戰略」和台灣的「戰術」，層次已是天壤之別。習川會不談台灣，因為「台灣」根本不夠格作為中美兩國的「戰略」問題。兩國領導人見面，只確認一中原則，訂出四個對話機制，其它細節交給底下人談。郁慕明直言，台灣問題不放在檯面上，而是檯面下，綠營根本不應該得意。

郁慕明指出，站在綠營的角度，明明應該希望美國多談台灣，就像之前川普挑戰一中，獨派一陣雀躍一樣。但如今竟退為「不談台灣」就是好事，足見綠營對美國也沒有信心，更別提台海生變，是否能靠美國來救台灣。

郁慕明表示，一旦美國真不管了，台灣問題就回歸到兩岸自己解決，獨派更是不知所措。悲哀的也正在於此，他們喊台獨喊了半天，根本對台灣前途沒有戰略規劃，有的只是能拖一天是一天的「戰術」，因此可預見的將來，蔡政府勢必又要「求美國介入」了！

(中時電子報)