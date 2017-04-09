山路過彎跑車逆向 撞飛騎士墜5樓深谷
高雄市田寮區台28線近古亭國小路段，因為山路過彎，發生一起機車與逆向汽車對撞事故，機車騎士摔落路邊高15米的山谷，經送醫不治。
警消獲報馳援，經過搜尋才在道路邊坡，大約有5層樓高的山谷中發現傷者，緊急救起送醫，但是仍宣告不治。
警方指出，省道台28線田寮往旗山路段道路高差，加上彎幅大，才會發生這起死亡車禍。
車輛由鄭姓工程師駕駛，從旗山往田寮方向行駛，途經一處彎道時疑因車速快導致車輛衝入對向車道；機車騎士不幸被迎頭撞上，彈落約15公尺深的山谷中。
警消在山坡下搜索發現墜谷的陳男，立即用長背板固定將他搶救，但是當時男子全身多處骨折，已無生命徵象。
高市交大今天研判這起事故指出，台28線山區道路彎道多，民眾若對路況不熟又車速過快容易衍生事故，呼籲民眾行駛該路段減速慢行，至於這起意外肇事原因還待警方釐清。1060409
(中央社)
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