中國稱轉交李明哲信函 台權會:沒收下
國台辦稱已透過「有關團體」轉交李明哲親筆信。台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，的確有人打電話自稱有李明哲親筆信，但因無法確認對方是官方代表，因此後來就沒收下信函。
前民進黨黨工李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查，李明哲妻子李凈瑜10日將直飛北京尋夫。
中國大陸國台辦發言人安峰山今晚聲稱，大陸海協會7日已透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信；台灣一些組織「蓄意造謠生事」，是「不可能得逞的」。
台灣人權協會秘書長邱伊翎晚間受訪指出，這兩天的確有人打電話自稱是北京派來的人，宣稱有李明哲的親筆信，但因為無法確認對方是官方代表，且對方也稱信件不是正本，因此家屬認為沒有必要接受這個信，後來也就沒有約見面、沒有看過該封信函。
邱伊翎說，陸委會、海基會發了那麼多函，中國都不回，用私下傳達訊息的方式，這是非常不正常的行為。
邱伊翎指出，李明哲消失至今，有各式各樣的人說是北京政府派來的人，聲稱可以把人帶回來，但是，他們根本無從判斷誰是真正代表北京政府的人，如果北京要回應家屬，應正式回應陸委會或海基會，國台辦可以透過正式管道回應，如果是隨便派一個人，家屬根本無從判斷這個人是不是真的能代表北京政府，自然也不會接受這種私下的傳話方式。
邱伊翎也說，李凈瑜明天就要飛到北京，如果國台辦真的要回應家屬的訴求，應該讓李凈瑜到那邊面對面的談。
另外，文山社區大學校長鄭秀娟受訪指出，李明哲的妻子李凈瑜只說「完全沒有正式的訊息、沒有她可以接受的訊息」。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。