中國稱轉交李明哲信函 台權會:沒收下

國台辦稱已透過「有關團體」轉交李明哲親筆信。台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，的確有人打電話自稱有李明哲親筆信，但因無法確認對方是官方代表，因此後來就沒收下信函。

前民進黨黨工李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查，李明哲妻子李凈瑜10日將直飛北京尋夫。

中國大陸國台辦發言人安峰山今晚聲稱，大陸海協會7日已透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信；台灣一些組織「蓄意造謠生事」，是「不可能得逞的」。

台灣人權協會秘書長邱伊翎晚間受訪指出，這兩天的確有人打電話自稱是北京派來的人，宣稱有李明哲的親筆信，但因為無法確認對方是官方代表，且對方也稱信件不是正本，因此家屬認為沒有必要接受這個信，後來也就沒有約見面、沒有看過該封信函。

邱伊翎說，陸委會、海基會發了那麼多函，中國都不回，用私下傳達訊息的方式，這是非常不正常的行為。

邱伊翎指出，李明哲消失至今，有各式各樣的人說是北京政府派來的人，聲稱可以把人帶回來，但是，他們根本無從判斷誰是真正代表北京政府的人，如果北京要回應家屬，應正式回應陸委會或海基會，國台辦可以透過正式管道回應，如果是隨便派一個人，家屬根本無從判斷這個人是不是真的能代表北京政府，自然也不會接受這種私下的傳話方式。

邱伊翎也說，李凈瑜明天就要飛到北京，如果國台辦真的要回應家屬的訴求，應該讓李凈瑜到那邊面對面的談。

另外，文山社區大學校長鄭秀娟受訪指出，李明哲的妻子李凈瑜只說「完全沒有正式的訊息、沒有她可以接受的訊息」。1060409

(中央社)