川普強行武力打擊敘利亞 日媒：一劑無處方猛藥

川普下令攻打敘利亞，日媒解讀會有不少副作用。(美聯社)

不少媒體已分析川普為何下令攻打敘利亞，但日媒觀察這項軍事行動風險極高，甚至還是一劑無處方的猛藥。如果川普只是任性炫耀武力，不僅無助降低危機，反讓危機擴大。最可預見的是，此莾舉將讓中俄關係更加密切，北韓恐因此加速研發核導彈。

日經中文網分析，川普強行武力打擊敘利亞，並非按照長期中東戰略，經過深思熟慮後採取的行動，不得不説，此次打擊敘利亞的行動有些操之過急。理由在於，為證明武力打擊合法性的事先調查實在過於不足。

負責執行軍事行動的五角大廈，除了國防部長馬蒂斯已走馬上任，約50位需要政治任命的主要官員仍出缺，負責外交工作的國務院更是雪上加霜。據悉，一大半政治任命崗位空缺，川普削減30%預算也讓士氣非常低落。多位熟悉內情的共和黨人士坦言，「維持日常運轉已經是竭盡全力。沒能力策畫和推出大型戰略」。

報導指出，此次武力打擊可能産生各種副作用。首先可以預想的是，中俄關係會更加密切。儘管兩國之間也存在不信任感，但為了對抗美國，應該會悄悄加強關係。

中俄兩國已經在加速進行軍售和聯合軍演。有聯合國人員指出，「在聯合國安理會的發言和投票方面，中國和俄羅斯保持步調一致的情況也在不斷增加」。

北韓的舉動會更加難以預料。敘利亞的阿薩德政府和伊拉克的前薩達姆政府就是因為沒有核武器而被打，北韓可能得出這樣的結論，反而抓緊時間研發核導彈。

報導還說，能對這一問題進行充分研究並向川普提供建議的親信太少。國務卿提勒森和女婿庫什納都出身於商界。了解這兩人的前美國高官認為，「儘管他們在實際事務和談判能力上非常優秀，但缺乏外交經驗。對危機的應對能力還是一個未知數」。

(中時電子報)