芸熙合體子騫！粉絲怒問趙小僑：怎麼不是嫁給他？
趙小僑和王少偉當年都是喬傑立旗下藝人，曾三度合作演螢幕情侶，當年有不少入戲觀眾信以為真，以為兩人真的是一對，兩人日前一起參加郭彥甫的畫展，合照一po出，立即勾起網友回憶，還有入戲粉絲留言怒問剛與劉亮佐結婚的趙小僑：「妳怎麼不是嫁給他？」、「新郎為何不是少偉？」令她啼笑皆非。
趙小僑當年是「七朵花」團員，王少偉則是5566與183Club團員，兩人除了在《王子變青蛙》演配對演情侶范芸熙、徐子騫令觀眾印象深刻，後來在《歡喜來逗陣》、《魔女18號》也曾演情侶。趙小僑說，兩人原本就很熟且默契非常好，當年就算演吻戲也不需要做太多準備，直接就可以上演。雖然不是很常相約，但一見面就非常熟悉，講不完的話，王少偉也是唯一去過她現在住家的男藝人。
當天兩人一起出席畫展，其實是趙小僑開車接送王少偉，趙小僑笑說，因為兩人很熟又知道他家在哪，且離畫展所在很近又順路，所以才會順便載他一程。王少偉一見到她時也猛虧：「劉太太吼！」她原本想說兩人也許可以再合體一起做些什麼事，他卻一直鼓勵她去大陸發展，她假裝受傷地說：「他竟然拒絕我了，完全沒有想要跟我再合體的意思！」
趙小僑近來因為新婚話題，經常登上媒體成為注目焦點，她笑說，最近真的收到好多熱情的恭喜和祝福，連路人都會大方恭喜她，最誇張的是在沖繩結完婚、在當地鐘乳石洞觀光時，還遇到一位阿伯特別回頭恭喜他們，讓她始終沈醉在幸福的正能量裡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。