芸熙合體子騫！粉絲怒問趙小僑：怎麼不是嫁給他？

趙小僑合體王少偉。（經紀人提供）

趙小僑合體王少偉。（經紀人提供）

趙小僑、王少偉一起出席郭彥甫畫展。（經紀人提供）

趙小僑、王少偉一起出席郭彥甫畫展。（經紀人提供）

趙小僑和王少偉當年都是喬傑立旗下藝人，曾三度合作演螢幕情侶，當年有不少入戲觀眾信以為真，以為兩人真的是一對，兩人日前一起參加郭彥甫的畫展，合照一po出，立即勾起網友回憶，還有入戲粉絲留言怒問剛與劉亮佐結婚的趙小僑：「妳怎麼不是嫁給他？」、「新郎為何不是少偉？」令她啼笑皆非。

趙小僑當年是「七朵花」團員，王少偉則是5566與183Club團員，兩人除了在《王子變青蛙》演配對演情侶范芸熙、徐子騫令觀眾印象深刻，後來在《歡喜來逗陣》、《魔女18號》也曾演情侶。趙小僑說，兩人原本就很熟且默契非常好，當年就算演吻戲也不需要做太多準備，直接就可以上演。雖然不是很常相約，但一見面就非常熟悉，講不完的話，王少偉也是唯一去過她現在住家的男藝人。

當天兩人一起出席畫展，其實是趙小僑開車接送王少偉，趙小僑笑說，因為兩人很熟又知道他家在哪，且離畫展所在很近又順路，所以才會順便載他一程。王少偉一見到她時也猛虧：「劉太太吼！」她原本想說兩人也許可以再合體一起做些什麼事，他卻一直鼓勵她去大陸發展，她假裝受傷地說：「他竟然拒絕我了，完全沒有想要跟我再合體的意思！」

趙小僑近來因為新婚話題，經常登上媒體成為注目焦點，她笑說，最近真的收到好多熱情的恭喜和祝福，連路人都會大方恭喜她，最誇張的是在沖繩結完婚、在當地鐘乳石洞觀光時，還遇到一位阿伯特別回頭恭喜他們，讓她始終沈醉在幸福的正能量裡。

(中時)