第36屆香港金像獎 得獎名單持續更新！

第36屆香港金像獎頒獎典禮，今晚(4/9)於尖沙嘴文化中心盛大舉辦，於8點準時開始揭曉獎落誰家，而值得一提的是，今年港星鄭中基將擔任大會司儀，而任達華與老婆琦琦則受邀擔任當此次頒獎典禮的「最佳衣著評審」，紅毯上可謂星光熠熠，郭富城、成龍、余文樂、章子怡、趙薇等巨星，都將出席。

台灣部分，任賢齊以《樹大招風》首度角逐香港金像獎影帝寶座，將與《一念無明》的余文樂相互競爭，國片《再見瓦城》則入圍了「最佳兩岸華語電影」，另外，在金馬獎創下雙影后紀錄的馬思純與周冬雨，也以《七月與安生》同時入圍最佳女主角獎項，是否再度「雙蛋黃」連莊，結果讓人相當期待。

胡子彤憑《點五步》奪下「最佳新演員」。（翻攝環球網上直播畫面）

「新晉導演」由《一念無明》黃進拿下。（翻攝環球網上直播畫面）

重要得獎名單

最佳新演員：胡子彤《點五步》

新晉導演：黃進《一念無明》

最佳攝影：鮑德熹、曹郁《擺渡人》

最佳剪接：梁展綸、David Richardson《樹大招風》

最佳美術指導：邱偉明《擺渡人》

最佳服裝造型設計：奚仲文、吳里璐《西遊記之孫悟空三打白骨精》

(中時電子報)