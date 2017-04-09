馬英九親民搭高鐵前維安高層稱苦了維安 網友猛吐槽
一名網友7日搭高鐵南下時巧遇前總統馬英九，指國安配備的安全人員當時都提高警戒，馬和一般民眾一樣排隊上車，也讓長輩先上車，是一位教養非常好的人。前維安部門高層卻直言「親民是建立了，但苦了維安」，引來一堆網友猛吐槽。
退役維安高層表示，馬英九卸任後仍享有維安特勤禮遇，儘管規模較小，一般會讓他先上車，若較晚抵達車站，會先在VIP室等候，待全數旅客上車後，最後一個上車，這不是特權，是安全顧慮，「大剌剌站在那並不恰當」。
據《東森新聞雲》報導，前維安高層還說，若不是特殊情況，只是為展現親民形象，反而會造成特勤人員、警察在維安勤務的困擾，應該尊重維安專業。
網友紛紛吐槽說：「卸任總統親民有錯嗎？我疑惑了！因為親民造成維安人員忙碌，不應該嗎？那維安人員還真怕麻煩！難不成要他都待家裡不要出門，這樣維安人員就不麻煩了。」「應該是…前維安高層代表綠營發言～。」「做維安人員還要靠北辛苦嗎？」「x，這就是你的工作啊！」「自由自在做個人，這麼多543也醉了。」
(中時電子報)
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