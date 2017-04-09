開季兩場優質先發 洪心騏：多吃局數減輕牛棚負擔

洪心騏開季連兩場先發，都繳出優質表現拿下二連勝。（資料照 統一獅提供）

統一獅投手洪心騏，今面對Lamigo桃猿主投7局僅失3分，順利為球隊拿下二連勝，自己也取得本季第二勝，洪心麒謙虛回應，自己就是把自己做好，控球控好，遵照捕手的配球面對打者。

洪心騏去年季中選秀加盟統一，去年僅在一軍出賽一場，今年開季就擔任先發輪值，先發兩場，都繳出優質先發表現，成為球隊新一代先發小將。

洪心騏說，自己就是努力去投球，不管面對哪一隊，都盡量能吃6局以上的局數，減輕牛棚投手負擔。

今面對猿隊主要是在第4局遇到亂流，接連被王柏融與林泓育擊出長打，不過之後也隨即回穩，後面3局僅被再敲1安，洪心騏指出，主要是配球有點被抓到，後面就有做些修正收到不錯效果。

(中時電子報)