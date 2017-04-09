管碧玲：讓高雄成為一個有主場靈魂的熱情城市
立委管碧玲9日邀請高雄市鼓岩國小棒球隊，一同前往澄清湖棒球場參加中華職棒28年高雄首戰觀戰。她表示，高雄有好的場館設施，卻沒有一支以澄清湖棒球場為主場的在地球隊，她如擔任市長，除將扶植三級棒球隊組成賽事聯盟，也會協助籌組在地職棒團隊。
管碧玲並呼籲前瞻基礎建設計畫中有關營造優質友善運動場館設施計畫，應納入高雄澄清湖棒球場的硬體設備升級，以利未來與捷運黃線連結打造在地休閒運動產業。
中華職棒28年高雄首戰，今天傍晚於澄清湖棒球場由統一獅出戰桃猿，管碧玲特地邀請高雄市鼓岩國小少棒隊的球員及教練，前往澄清湖棒球場參觀開賽並一同觀賞賽事。管碧玲還以時下最夯的360環景攝影機，於臉書直播這段活動，與大家分享澄清湖棒球場場邊及場內熱鬧的觀賽氣氛。
管碧玲指出，澄清湖棒球場於1999年落成啟用時，是全國最大的棒球場；2001年世界盃中華對美國，單場觀眾2萬5000名，創下我國棒球史上單場比賽觀眾人數最多的紀錄。
令人遺憾的是，澄清湖棒球場在La New及義大相繼退出後，就缺乏球隊認養，管碧玲表示，捷運黃線的興建將可提供澄清湖棒球場便利的交通優勢，她將會積極爭取前瞻基礎建設計畫中「營造優質友善運動場館設施計畫」應納入澄清湖棒球場的硬體升級，以利爭取球團青睞。
管碧玲說，棒球是公認的國球，許多城市的運動文化證明，一個有在地球隊、主場榮譽感的城市，就會有認同的靈魂。
並以日本的廣島鯉魚隊為例，甚至演化出球團、球迷、市府三方共同創造迷人城市文化的經典案例。未來若她擔任高雄市長，將投入資源扶植高雄的少棒、青少棒、青棒三級棒球隊，組織賽事聯盟，並積極促成職棒球隊經營澄清湖棒球場，發揮母雞帶小雞的功能，帶動高雄市基層球隊風氣，讓高雄也能成為一個有主場靈魂的熱情城市。
(中時)
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