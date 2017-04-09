法國公布關閉最古老核電廠

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法國政府今天發布行政命令，正式關閉全國最古老的核電廠，達成總統歐蘭德的競選承諾，他的任期只剩幾週便屆滿。

法新社報導，政府公報刊登的行政命令設定關閉費森翰（Fessenheim）核電廠的條件。費森翰位在法國東部，緊鄰德國西南。

行政命令指出，諾曼第（Normandy）海岸弗拉芒維爾（Flamanville）現正興建的新反應爐「啟用」時，費森翰電廠將停止運轉。

法國電力集團（EDF）上月說，弗拉芒維爾反應爐將於2019年開始運轉。不過，這個計畫多次延誤，且發生諸多技術問題。

關閉擁有2個反應爐的費森翰核電廠，屬法國降低對核能依賴的計畫。

歐蘭德（Francois Hollande）任期下月期滿，他2012年競選時，誓言要將核能發電自75%佔比降低至50%，承諾關閉費森翰電廠，並提高再生能源發電比例。（譯者：中央社羅苑韶）1060409

(中央社)