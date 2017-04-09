趙薇章子怡亮相港金像獎　黑禮服走紅毯

第36屆香港電影金像獎今晚舉行頒獎，紅地毯上眾星雲集。中國大陸女星章子怡與趙薇不約而同都著黑色禮服亮相，兩人更是紅毯上壓軸登場的女星。

章子怡晚間身著一身黑色深V禮服，在香港金像獎紅毯性感亮相。新浪娛樂報導，她今天上午也被媒體拍到帶著繼女「小蘋果」赴香港準備參加晚間的頒獎典禮，母女兩人時而牽手，時而搭肩，顯得相當親密。

而在章子怡之後，趙薇也身穿黑色禮服亮相紅毯。但不同於章子怡大走性感路線，趙薇選擇「包緊緊」，仍顯貴氣非凡。

在「美人魚」入圍最佳女配角的大陸女星張雨綺，此次也以黑色禮服亮相。

藝人曾志偉也以一襲黑色系西裝，與金燕玲一起走紅地毯，他們兩人以「一念無明」一片分別入圍男配角和女配角獎項。1060409

(中央社)