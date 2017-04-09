趙薇章子怡亮相港金像獎 黑禮服走紅毯
第36屆香港電影金像獎今晚舉行頒獎，紅地毯上眾星雲集。中國大陸女星章子怡與趙薇不約而同都著黑色禮服亮相，兩人更是紅毯上壓軸登場的女星。
章子怡晚間身著一身黑色深V禮服，在香港金像獎紅毯性感亮相。新浪娛樂報導，她今天上午也被媒體拍到帶著繼女「小蘋果」赴香港準備參加晚間的頒獎典禮，母女兩人時而牽手，時而搭肩，顯得相當親密。
而在章子怡之後，趙薇也身穿黑色禮服亮相紅毯。但不同於章子怡大走性感路線，趙薇選擇「包緊緊」，仍顯貴氣非凡。
在「美人魚」入圍最佳女配角的大陸女星張雨綺，此次也以黑色禮服亮相。
藝人曾志偉也以一襲黑色系西裝，與金燕玲一起走紅地毯，他們兩人以「一念無明」一片分別入圍男配角和女配角獎項。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。