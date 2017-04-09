李明哲親筆信？NGO：非正本家屬未收

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中國大陸國台辦聲稱透過「有關團體」轉交民進黨前黨工李明哲親筆信給家屬。協助家屬對外聯繫的台灣人權促進會秘書長邱伊翎今晚對此表示，由於信件並非正本，家屬並未接受。

邱伊翎說，自李明哲3月19日失蹤後，便有許多人士自稱代表「北京當局」對家屬透露許多訊息，但家屬完全無法判斷這些人能否代表北京政府，因此也沒有接受這些人士提供的信件與說法。

她說，其中有一名人士7日宣稱代表北京當局轉交李明哲信件時，還提出「交換條件」，「希望家屬不要去北京」。

李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查至今已22天，李明哲妻子李凈瑜預定10日搭機直飛北京尋夫。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今晚聲稱，大陸海峽兩岸關係協會7日透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信。

協助李明哲家屬對外聯繫的台灣人權促進會秘書長邱伊翎，晚間接受中央社記者訪問時表示，對岸並非透過「有關團體」轉交信件，而是「單一人士」。

她表示，這名人士轉交信件時提出交換條件，希望李明哲妻子李凈瑜「不要去北京」；而當家屬詢及信件是否為正本時，對方否認，所以家屬並未收下信件。

邱伊翎說，如果大陸國台辦在意家屬訴求，就應該正式回應行政院大陸委員會與海峽交流基金會的去函，「那才是正常的溝通管道不是嗎？」

對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正晚間接受中央社記者電話訪問時表示，陸委會與家屬7日的會談中並未談及相關內容，近日也未聽到家屬表達相關意見。

他說，陸委會與海基會已多次去函陸方，呼籲對岸盡速盡速公布事實真相、關押地點以及同意家屬探視，如果如陸方所說已向家屬透露訊息，那為什麼沒有通報陸委會、海基會？

邱垂正，台灣社會高度關切這起案件，對岸卻「偷偷摸摸地透過第三管道或一些團體來遞送信件」，「陸方還是欠台灣一個說法」。1060409

(中央社)