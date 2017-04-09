廣州警方破詐騙集團 逮5嫌
廣州市公安局說，廣州黃埔警方在深入推進「颶風2017」專案行動中，於3月中旬打掉一個冒用他人名義對電商企業實施網購詐騙的集團，先後抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲作案工具及贓物一大批，初步破獲同類案件30宗。
南方網9日報導，黃埔警方在去年8月下旬接獲線報，稱從2016年3月起，一家商城網上多個客戶帳號疑似被人盜取，嫌疑人透過被盜帳戶下單購物，造成商城損失價值約25萬元。黃埔警方迅速成立專案組，經過近七個月的偵查，鎖定了5名嫌疑人及其落腳點。
警方在今年3月9日收網，先逮捕歐姓、賴姓等4名嫌疑人，現場繳獲作案用的手機43台、各式電腦12台，以及金飾等證物一批。接著，警方又抓獲許姓犯嫌，將該電信詐騙集團成員全部逮捕歸案。
歐姓犯嫌供稱，他是在一次偶然的機會，透過網路瞭解到可以利用駭客技術，竊取一些客戶在網上商城註冊的虛擬帳戶資料，可先消費、後還款，因此，他冒充客戶下單。去年3月，牛刀小試取得成功後，便一發不可收拾。
(旺報)
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