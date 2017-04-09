轟出關鍵3分炮 郭阜林朝著月亮打

郭阜林今轟出3分炮，奪下單場MVP。(周鎮宇攝)

統一獅郭阜林昨日重返一軍，今先發就扮演球隊贏球關鍵角色，單場4打數2安打，包含一發三分炮，賽後獲得單場MVP。

此役面對Lamigo桃猿，郭阜林雖然首打席吞下三振，但第3局把握得點圈有人機會，一棒轟出3分炮，本季首轟出爐，他指出，以前在國外時，教練曾經說過要找個外野目標打，今天剛好看到月亮在中外野，所以就朝著月亮打。

去年受到傷勢困擾，整年球季郭阜林僅出賽28場，今年重新出發，郭阜林回應，雖然今年一開始是從二軍出發，但自己也覺得沒有關係，保持持續出賽的調整狀況的心情，面對每一場比賽，也很謝謝總教練給機會，今年球隊上下一條心，自己也會把握每一次上場的機會。

近幾場比賽統一獅靠著小將們的關鍵表現拿下勝利，總教練黃甘霖說，就是給大家機會，之前包括郭阜林，還有高國慶與劉芙豪都在等待機會，這次把郭阜林調上來，就展現實力，希望大家上來都能夠有著不想下二軍的想法出現。

(中時電子報)