陸075型兩棲攻擊艦 2020年服役

中國造船廠滬東中華造船公司已開始建造最大型直升機船塢登陸艦，即兩棲攻擊艦。中國海軍消息人士稱，該艦按照075型設計圖建造，將在2020年服役海軍。

環球網9日引用俄羅斯《軍事信使》週報網站與香港《南華早報》報導稱，中國國防部近幾年積極發展海軍，在這一計畫的框架內，中國動工建造新護衛艦和001型航母，並設計了新型航母。075型兩棲攻擊艦的建造同樣在該計畫框架內進行。

075型兩棲攻擊艦艦長250公尺，寬30公尺，排水量為4萬噸，將成為現有兩棲攻擊艦中最大的型號之一。它與美國黃蜂級兩棲攻擊艦的規模大致相當(排水量4.05萬噸)，而法國西北風級兩棲攻擊艦為2.13萬噸。

075型兩棲攻擊艦可同時搭載30架各種類型的直升機，最大航速可達23節。首艘計畫在2019年下水。這種級別的軍艦可部分浸水，以便登陸艇可從塢艙駛出，將軍人和軍事技術裝備投放到岸上。

(旺報)