真的要嫁諧星了！佐佐木希放閃：在一起很安心
日本女星佐佐木希和大15歲諧星男友渡部建，日前頻被傳將在最近登記結婚，而今（9日）男方上綜藝節目《排隊法律相談所3小時特別節目》，即在直播宣布：「我渡部建將跟佐佐木希結婚。」隨後女生也於IG貼出小倆口幸福合照，正式發表結婚宣言。
渡部建今在節目證實婚訊，害羞透露求婚地點是在自己的房間內，當時他對佐佐木希說：「我會長命百歲，請妳跟我結婚。」誠摯的求婚誓詞，成功讓女生點頭答應。而節目後半段更直接和佐佐木希連線，她被問到喜歡渡部建哪一點時，回答：「他非常溫柔，在一起就覺得很安心」，兩人還自爆睡前會有「晚安之吻」，甜蜜之情藏不住。
佐佐木希和渡部健2014年在一場品牌展示會相識，隔年3月戀情曝光，去年底就被爆料同居中，引來外界猜測好事將近，並一度傳出可能在女方29歲生日當天（2月8日）結婚，如今女神真的死會，網友紛紛表示不意外，獻上滿滿祝福。
(中時電子報)
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