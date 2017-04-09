一個川習會 美中會後各自表述

我要評比

川習會後中方透過官網與官媒詳細介紹會晤情況，美方則以白宮簡短聲明表達看法，雙方各有關注重點。相對於中方悉心鋪陳會晤結論，美方焦點已移轉至敘利亞及俄羅斯。

美國轟炸敘利亞奪去川習會焦點。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）7日下午於會後會晤記者，幾乎未提會談內容，美國媒體的興趣也不高。

國務卿提勒森（Rex Tillerson）隨後與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）召開聯合記者會，重點在北韓、東海與南海、經貿及4項溝通機制。

媒體關切會談有何實質結果，中方是否有厚禮？總統川普（Donald Trump）有無堅持對選民的承諾。美國輿論多認為，無實質結論，兩人僅碰面，建立情誼。

相較於美方過去事前鋪陳高層會談結果，川普政府僅以7段白宮聲明說明立場，提出中方干預經濟影響美國就業，北韓問題緊迫需要合作，在區域和海事安全上，雙方「坦誠」對話。

中方透過外交部官網與新華社，以中英文說明會談中有關中美關係細節，「堅持對話合作，堅持互利共贏」是主調，並為中美關係設定建設性基調。

無意外的，中國大陸外交部長王毅在對中方媒體的會後說明裡，提及中方依慣例重申在台灣、涉藏問題上的原則立場。美方在會後說明與聲明中則未提。

有亞洲專家指出，中方提供的會談細節看來比美方詳細的多。

川普與中國國家主席習近平會晤中，均使用正面及積極用詞，即使川普意外選在晚宴間下令攻擊敘利亞，仍盡力展現地主之誼。

商人出身的川普是結果論者，美國政府如今對紙上鋪陳外交辭令，卻無實質結果的成就興趣不高。1060409

(中央社)