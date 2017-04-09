李明哲親筆信？陸委會：家屬質疑真實性

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中國大陸國台辦聲稱透過「有關團體」轉交民進黨前黨工李明哲親筆信給家屬。對此，陸委會表示，家屬因對真實性存疑已拒絕。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今晚聲稱，大陸海峽兩岸關係協會7日透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信。

對此，行政院大陸委員會晚間表示，據瞭解，近日傳聞有民間人士宣稱獲陸方告知李明哲部分訊息，並獲陸方送交李明哲親筆信件要代轉家屬，因家屬對其真實性存疑已拒絕該民間人士。

陸委會並呼籲陸方必須正視問題，立即給予回應，包括盡速公布事實真相、盡速公布拘禁地點、盡速同意家屬探視，避免使情況更形複雜，甚至對兩岸關係造成雙方均不樂見的衝擊。1060409

(中央社)