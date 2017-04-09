沒再受「內閧」風波影響 林益全：學弟就是這麼可愛

林益全單場3安3打點，獲選單場MVP。（富邦悍將提供）

富邦悍將今天（9日）以6比5擊敗中信兄弟，總算終止9連敗低潮，先前球隊「內鬨」風波主角之一的林益全，此戰以3安、3打點表現拿下單場MVP，林益全表示，自己沒有受先前事件影響，「學弟就是這麼可愛，直接也好，事情過了就好。」

日前林哲瑄在個人粉絲團發文暗批林益全守備不積極，隊友也紛紛在下方留言，引發不小風波，全隊士氣多少受影響，雖然包括球團、總教練葉君璋以及兩人母校南英商工的總教練陳献榮都出面溝通，但富邦陷入9連敗低潮，還是引發聯想，直到今天止敗，終於一吐怨氣。

林益全此戰猛打賞還貢獻3打點，成為富邦止敗功臣，他提到：「漫長的球季，遇到連敗是一定會，只是大家春訓調整這麼久，經過3個多月努力，在開季就遇到這麼大低潮，大家心裡都很難受，但我們有不服輸的心態，希望堅持下去、永不放棄。」

林益全用好表現帶球隊走出低潮，他也坦然回應先前的風波，「沒有受影響了啦，大家都是學長學弟，也都是南英出來的。」對於林哲瑄發文評論他的守備，林益全笑說：「學弟就是這麼可愛，直接也好，大家都是為了球隊好，不好的地方我做好，能表現好的地方我繼續發揮。」

(中時電子報)