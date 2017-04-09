70分鐘不間斷 台北愛樂合唱團帶來布魯克納《第三號彌撒》

青年指揮林勤超(左)與台北愛樂合唱團音樂總監古育仲將聯手合作。(台北愛樂合唱團提供)

(21:49更新內文)適逢復活節到來，台北愛樂合唱團別邀旅歐青年指揮家林勤超返國，帶來難得一聞的布魯克納《第三號彌撒》，由台北愛樂合唱團與台北愛樂青年管弦樂團攜手合作，帶來這首瑰麗宏大的彌撒曲。

布魯克納是奧地利作曲家，他的作品以交響曲與宗教音樂兩種類型為主，天主教徒的身分不僅為他開啟了音樂生命，也成為他畢生創作的核心精神。《第三號彌撒》則是布魯克納受維也納宮廷樂室委託所作，當時布魯克納深受精神疾病所苦，被醫生禁止於此段時間創作，但他仍無視限制，完成作品。

布魯克納以管樂及風琴讓音樂表現出崇高雄偉的感覺，宛如置身哥德式大教堂，令人由衷發出信仰之心。指揮林勤超現任德國邁寧根劇院首席駐院指揮，他表示布魯克納的《第三號彌撒》最特別的地方在於他以交響樂的方式把彌撒曲帶入音樂廳，改變了只在教會或教堂演出彌撒曲的傳統。」

1872年，《第三號彌撒》在維也納由布魯克納親自指揮首演，並獲得聽眾好評。此部彌撒曲使用了傳統經文，擁有天主教彌撒曲固定的六個段落，並搭配完整的管弦樂團編制、四位獨唱與混聲合唱團。這部作品見證了作曲家由宗教音樂轉向至交響曲創作的關鍵，也成為古今所有彌撒曲中最偉大的傑作之一。

音樂會除了台北愛樂合唱團以及台北愛樂青年管弦樂團之外，國內聲樂家包括林慈音、陳珮琪、穆福淳、葉展毓等都將共同演出。音樂會將於4月10日晚間8點開始，中場不休息，全長約70分鐘。

(中時)