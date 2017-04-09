獅猿戰球棒界內碰球判決 聯盟承認誤判

今獅猿戰中，郭阜林擊出球後，球棒於界內碰觸到球。(截自cpbltv)

今澄清湖棒球場獅猿戰，在8局下半郭阜林擊球時，發生擊球後，球棒又碰到球的事件發生，當下主審判定打者上壘，不過賽後經由討論後，承認誤判，聯盟也將給予扣點處分。

此役8局下半郭阜林上場打擊，擊出軟弱的內野滾地球，投手王躍霖下丘接球時，卻發生郭阜林球棒與球再次碰觸，造成王躍霖傳球發生失誤，當下猿隊總教練洪一中也隨即上場抗議，不過沒有遭到改判。

但賽後討論過後，根據棒球規則5.09(a)(8)，整支球棒拋入界內或界外區域，妨礙野手進行守備時，無論是否故意應宣判為妨礙守備，聯盟承認誤判，將給予主審扣點處分。

(中時電子報)