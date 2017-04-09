唐綺陽配音 冥王星圖探討宇宙人生百態

2006年冥王星遭除名被列為矮行星，消息令許多宇宙迷憤怒，其中包括新銳導演李晏如，她藉短片「冥王星圖」描述人生中的許多缺憾早已注定，片中更邀請星座專家唐綺陽配音。

曾經在報社擔任過記者的李晏如，2013年不顧家人反對，辭去工作前往英國倫敦電影學院唸書，追尋從小隱藏在她心中的電影夢，「可能是獨生女吧，小時候都自己玩，很愛想像，也愛自己編故事。」

喜歡幻想、說故事、同時也是宇宙迷的李晏如，畢業製作拍了「冥王星圖」，故事靈感來自於2006年國際天文學會宣布冥王星遭太陽系除名，當時引發許多宇宙迷的憤怒。不過2015年，美國太空總署送出的「新視野號」探測器費時9年，終於拍下人類史上首見的冥王星真貌，再度引起世界關注。

「冥王星一直有邊緣人的代名詞」，李晏如說，作家張惠菁當時也寫了一本書「給冥王星」，作為當時冥王星被除名時的感想，而她則寫下「冥王星圖」的劇本，也和這幾年她在台灣、倫敦的人生際遇有關，從探討宇宙定律，呼應人性百態。

「一個人的除名，突然說沒有就沒有，但它還是存在，就很像人生許多變故，要離開就離開，說走就走」，在「冥王星圖」裡，李晏如藉由演員謝盈萱飾演的夜班護士，與演員「太保」張嘉年巷飾演的癌末病患，透過兩人的故事，描述人生中的許多轉淚時刻，有時變故與失去的目的，反而是促成新生自我的開始。

「冥王星圖」也邀請星座專家唐綺陽（唐立淇）重拾昔日配音員專業，扮演全片背後的靈魂之聲。這部短片也獲得2016年MOD微電影金片子創作大賽首獎，李晏如笑說，獲得獎金新台幣100萬元，讓她先前的負債壓力瞬間釋放。

得獎只是開始，並非結束。僅有15分鐘的短片，李晏如希望能在台北的電影院上映，並且能報名參加國際影展。10日起李晏如也將在「嘖嘖」群眾集資平台募資，期望能一圓夢想。1060409

(中央社)