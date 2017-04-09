鏡頭轉回播報台 主播不察大張O型嘴驚呼

澳洲廣播公司新聞網（ABC News 24）女主播艾克塞比沒注意到一節新聞已結束，鏡頭轉回到她時，她正在玩弄一枝筆。她短短幾秒鐘後發現，大張O型嘴驚呼，但仍專業地繼續播報。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，艾克塞比（Natasha Exelby）播報晚間新聞時段，一節新聞結束後，鏡頭轉回到她時，她沒看向鏡頭。

觀眾可看到艾克塞比正在玩手上的筆，幾秒後，她自行察覺，明顯十分吃驚，大睜雙眼，迅速甩下手上的筆，同時令人聽到驚呼一聲，但很快繼續播報，並報以詭譎的微笑。

這已不是艾克塞比第一次播報時成新聞。她2013年在第10頻道電視台（Channel 10）播報悲劇意外時笑出來，之後被迫道歉。（譯者：中央社羅苑韶）1060409

(中央社)