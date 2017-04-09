鏡頭轉回播報台 主播不察大張O型嘴驚呼
澳洲廣播公司新聞網（ABC News 24）女主播艾克塞比沒注意到一節新聞已結束，鏡頭轉回到她時，她正在玩弄一枝筆。她短短幾秒鐘後發現，大張O型嘴驚呼，但仍專業地繼續播報。
倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，艾克塞比（Natasha Exelby）播報晚間新聞時段，一節新聞結束後，鏡頭轉回到她時，她沒看向鏡頭。
觀眾可看到艾克塞比正在玩手上的筆，幾秒後，她自行察覺，明顯十分吃驚，大睜雙眼，迅速甩下手上的筆，同時令人聽到驚呼一聲，但很快繼續播報，並報以詭譎的微笑。
這已不是艾克塞比第一次播報時成新聞。她2013年在第10頻道電視台（Channel 10）播報悲劇意外時笑出來，之後被迫道歉。（譯者：中央社羅苑韶）1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。