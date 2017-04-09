廣州第一季網購調查 服務類投訴近8成
廣州市工商局9日說，今年第一季，廣州市工商局專業分局共受理涉網消費投訴1947件，為消費者挽回經濟損失144.49萬元。
南方網9日報導，據統計，第一季受理的網購投訴中有419宗涉及商品類消費，1528宗涉及服務類消費，服務類消費占總投訴的78%。其中，商品類投訴中，投訴較多的依次為日用百貨、通訊器材和家用電器；服務類投訴中，投訴較多的是網路零售服務和網路接入服務。
2016年，廣州網購投訴達到31730件、舉報線索5221件，合計36951件；同比分別增長105.97%、203.9%、115.8%。
(旺報)
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